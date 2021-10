Ponte di Ferro a Roma: da Pio IX all’incendio, la storia della struttura (Di domenica 3 ottobre 2021) Il Ponte dell'Industria, questo il nome ufficiale, per tutti a Roma è conosciuto come Ponte di Ferro. La struttura andata a fuoco nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2021 e parzialmente crollata, collega via del Porto Fluviale a via Antonio Pacinotti, nei quartieri Ostiense e Portuense. Il Ponte fu costruito tra il 1862 e il 1863 da una società belga per consentire alla linea Ferroviaria proveniente da Civitavecchia, che fino ad allora aveva avuto la sua stazione appena fuori Porta Portese, di congiungersi alla nuova stazione Ferroviaria centrale di Termini. La società belga effettuò il lavoro in Inghilterra, poi il Ponte fu trasferito in pezzi a Roma, dove fu montato. Inizialmente il Ponte, costituito ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 3 ottobre 2021) Ildell'Industria, questo il nome ufficiale, per tutti aè conosciuto comedi. Laandata a fuoco nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2021 e parzialmente crollata, collega via del Porto Fluviale a via Antonio Pacinotti, nei quartieri Ostiense e Portuense. Ilfu costruito tra il 1862 e il 1863 da una società belga per consentire alla lineaviaria proveniente da Civitavecchia, che fino ad allora aveva avuto la sua stazione appena fuori Porta Portese, di congiungersi alla nuova stazioneviaria centrale di Termini. La società belga effettuò il lavoro in Inghilterra, poi ilfu trasferito in pezzi a, dove fu montato. Inizialmente il, costituito ...

emergenzavvf : #Roma, intervento dei #vigilidelfuoco in corso lungo il #Tevere, nei pressi del Ponte di Ferro, per un #incendio ch… - patriziaprestip : Bruttissimo incendio all’Ostiense. Il bellissimo ponte di ferro, simbolo del quartiere industriale, sta venendo gi… - Agenzia_Ansa : L'incendio a Roma sul Ponte di Ferro #ANSA - vendutoschifoso : RT @Anna302478978: @GuidoCrosetto Il Paranormale in Italia : ponte di ferro che brucia mocciosa che ci da le direttive come combattere l'… - Mark16462048 : A causa del caldo e della siccità un #pontediferro ha preso (da solo) fuoco. Il ponte era di ferro eh -