MotoGP stasera in tv, orari GP Americhe 2021: programma gara, streaming, palinsesto TV8, Sky e DAZN, diretta e differite (Di domenica 3 ottobre 2021) Tutto è pronto per il Gran Premio delle Americhe, quindicesimo e quartultimo appuntamento del Motomondiale 2021. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of The Americas di Austin, Texas, nella serata italiana le tre classi scenderanno in pista per una gara che rischia di essere già decisiva per gli esiti dei rispettivi campionati. diretta LIVE WARM-UP E gara MotoGP DI OGGI Dopo i consueti warm-up, si inizierà a fare sul serio alle ore 18.00 italiane (le 11.00 locali) con la Moto3. Pedro Acosta, leader della classifica generale, dovrà fare enorme attenzione. Oltre a Sergio Garcia, vedremo se la pattuglia italiana continuerà a brillare come successo a Misano. Alle ore 19.20 toccherà alla classe mediana, con il duello in salsa Red Bull KTM Ajo tra Remy Gardner e Raul Fernandez, mentre ...

