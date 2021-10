Miriam Leone: "La gente mi vede bella e non capisco. Al Liceo prendevano in giro le mie sopracciglia" (Di domenica 3 ottobre 2021) “La gente mi vede bella e non riesco a capire. Non sono mai contenta del mio aspetto. Al Liceo mi prendevano in giro per le sopracciglia folte. Mi dicevano che ero Elio delle Storie Tese”. Persino Miriam Leone - eletta Miss Italia nel 2008 - da ragazza è stata vittima delle prese in giro dei compagni di scuola. Lei si sentiva diversa dagli altri. “Ti sembra di vivere una discesa agli inferi invece è un’ascesa. Era un modo di vedere le cose che dovevo capire. Per essere autentici bisogna conoscersi. Io mi sentivo diversa anche fisicamente, si rivolgevano a me come se fossi una straniera”. Gli insulti non mancano neanche adesso che la popolarità l’ha esposta agli hater dei social. “Perché me la dovrei ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 3 ottobre 2021) “Lamie non riesco a capire. Non sono mai contenta del mio aspetto. Almiinper lefolte. Mi dicevano che ero Elio delle Storie Tese”. Persino- eletta Miss Italia nel 2008 - da ragazza è stata vittima delle prese indei compagni di scuola. Lei si sentiva diversa dagli altri. “Ti sembra di vivere una discesa agli inferi invece è un’ascesa. Era un modo dire le cose che dovevo capire. Per essere autentici bisogna conoscersi. Io mi sentivo diversa anche fisicamente, si rivolgevano a me come se fossi una straniera”. Gli insulti non mancano neanche adesso che la popolarità l’ha esposta agli hater dei social. “Perché me la dovrei ...

