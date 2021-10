La New Space of Dance riparte da Palazzo Capograsso (Di domenica 3 ottobre 2021) di Olga Chieffi Taglio del nastro, questa sera, alle ore 18,30, per la nuovissima sede della New Space of Dance di Francesco Boccia, che riparte nello storico complesso di Palazzo Capograsso, in via Mercanti 76. All’accensione delle luci che illumineranno l’arco, un performer e il lab music Visone, ci introdurranno nella scuola, che ospiterà anche uno studio di Pilates e discipline del benessere. La scelta del luogo non avviene mai per caso. Il Palazzo Capograsso, comprendeva come prima costruzione nota dell’area, una Chiesa, realizzata dalla nobile famiglia ancor prima dell’anno mille, e che prese nome di S. Matteo Piccolo de Orto Magno da oggi il Palazzo, oltre che una sala cinematografica privata a livello terra con un ridotto numero di posti, ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 3 ottobre 2021) di Olga Chieffi Taglio del nastro, questa sera, alle ore 18,30, per la nuovissima sede della Newofdi Francesco Boccia, chenello storico complesso di, in via Mercanti 76. All’accensione delle luci che illumineranno l’arco, un performer e il lab music Visone, ci introdurranno nella scuola, che ospiterà anche uno studio di Pilates e discipline del benessere. La scelta del luogo non avviene mai per caso. Il, comprendeva come prima costruzione nota dell’area, una Chiesa, realizzata dalla nobile famiglia ancor prima dell’anno mille, e che prese nome di S. Matteo Piccolo de Orto Magno da oggi il, oltre che una sala cinematografica privata a livello terra con un ridotto numero di posti, ...

Advertising

ChieffiOlga : La New Space of Dance riparte da Palazzo Capograsso | Cronache Salerno - Cinema_Saronno : I Looney Tunes vi aspettano in campo: Tunes Squad vs Goon Squad! Chi vincerà?? ??? ??Space Jam: New Legends al… - UCI_Cinemas : ?? Vi è piaciuto #SpaceJam: New Legends? Se non lo avete ancora visto vi aspettiamo #SoloDaUCI:… - playersmag : Space Jam: New Legends – Boomer, giù nel canestro! - WarnerBrosIta : Succede che... i Looney Tunes ti aspettano al cinema e con loro c'è LeBron James! Corri a vedere Space Jam: New L… -

Ultime Notizie dalla rete : New Space Tutti ricorderemo solo questa scena di Free Guy, ed è un problema Leggi: Free Guy " Eroe per gioco, 8 curiosità sul film con Ryan Reynolds da oggi su Disney+ Leggi: Free Guy e Space Jam: New Legends: i VFX dei due film commentati in un video da alcuni esperti ...

No Time to Die supera le 100mila presenze e vince il sabato No Time to Die supera le 100mila presenze e vince il sabato. Reggono benissimo Dune, che sale a 5,4 milioni, e Space Jam: New Legends, che ottiene altri 239mila euro e sale a 1,9 milioni ...

Piero Angela inaugurerà l'evento "Women in space" AnconaToday “Space Jam 2”: classico d’animazione con nuove leggende dello sport Quando LeBron James e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, l'uomo farà di tutto per tornare a casa sano e salvo al fianco del ...

Space Jam: New Legends, non è ancora tutto gente! La recensione 25 anni dopo l'originale cult, LeBron James raccoglie l'eredità di Michael Jordan e si schiera al fianco di Bugs .... Per tutto questo tempo, il progetto ha sollevato dubbi e il generale malcontento c ...

Leggi: Free Guy " Eroe per gioco, 8 curiosità sul film con Ryan Reynolds da oggi su Disney+ Leggi: Free Guy eJam:Legends: i VFX dei due film commentati in un video da alcuni esperti ...No Time to Die supera le 100mila presenze e vince il sabato. Reggono benissimo Dune, che sale a 5,4 milioni, eJam:Legends, che ottiene altri 239mila euro e sale a 1,9 milioni ...Quando LeBron James e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, l'uomo farà di tutto per tornare a casa sano e salvo al fianco del ...25 anni dopo l'originale cult, LeBron James raccoglie l'eredità di Michael Jordan e si schiera al fianco di Bugs .... Per tutto questo tempo, il progetto ha sollevato dubbi e il generale malcontento c ...