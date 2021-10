Grey’s Anatomy: combattuta tra due uomini, la rivelazione in anteprima! (Di domenica 3 ottobre 2021) E’ andata in onda la prima puntata di Grey’s Anatomy, dove una conoscenza di Meredith ha fatto il suo ritorno. Di chi stiamo parlando? Una scena della 18°stagione di Grey’s AnatomyIl 30 settembre ha fatto il suo ritorno in America il primo episodio del medical drama più famosa in tv, Gre’s Anatomy. Tanti spoiler sono arrivati, come quello del ritorno tanto atteso dai numerosi fan del telefilm. Aveva fatto la sua comparsa qualche anno fa, nella stagione 14. Stiamo parlando di Nick Marsh (interpretato da Scott Speedman). Anche lui, come la dottoressa Grey (Ellen Pompeo), è un chirurgo, ma fece il suo ingresso in Grey’s Anatomy come paziente e fu curato dalla stessa Meredith. Piacque molto ai fan, ma il personaggio interpretato da Scott Speedman, ... Leggi su formatonews (Di domenica 3 ottobre 2021) E’ andata in onda la prima puntata di, dove una conoscenza di Meredith ha fatto il suo ritorno. Di chi stiamo parlando? Una scena della 18°stagione diIl 30 settembre ha fatto il suo ritorno in America il primo episodio del medical drama più famosa in tv, Gre’s. Tanti spoiler sono arrivati, come quello del ritorno tanto atteso dai numerosi fan del telefilm. Aveva fatto la sua comparsa qualche anno fa, nella stagione 14. Stiamo parlando di Nick Marsh (interpretato da Scott Speedman). Anche lui, come la dottoressa Grey (Ellen Pompeo), è un chirurgo, ma fece il suo ingresso income paziente e fu curato dalla stessa Meredith. Piacque molto ai fan, ma il personaggio interpretato da Scott Speedman, ...

cherishderek : RT @sofshepherd: ??Spoiler grey's anatomy?? - - - - - - - - Muoiono tutti - _gaiagiuffre_ : grey's anatomy ha segnato la mia vita profondamente - end_of_theday_ : @perfextnow_ non ne ho- la tua Grey's anatomy? ma che cazzo ne so ashajshshsh - BuonAndrew : RT @Kaiser__Franz: Arriverà un giorno in cui su La7D non faranno Grey’s Anatomy. Ma mi pare evidente che purtroppo non sia questo - Kaiser__Franz : Arriverà un giorno in cui su La7D non faranno Grey’s Anatomy. Ma mi pare evidente che purtroppo non sia questo -