Fumo di Roma (Di domenica 3 ottobre 2021) L’immagine del Ponte dell’Industria in fiamme è la cartolina consegnata ai Romani, chiamati a votare il nuovo sindaco della Capitale. È sabato sera, i locali della zona sono affollati, c’è anche un festival dello street food. Uno scoppio, poi le grida e il fuoco avvolge quello che i Romani chiamano il “Ponte di Ferro”, snodo nevralgico che collega due quartieri popolosi divisi dal Tevere: Ostiense e Marconi. Non ci sono vittime né feriti, fortunatamente, ma danni enormi alla struttura, dichiarata inagibile. “È stato costruito dai soldati, ora chi ce lo ridarà?”. Sotto il Ponte scorre il fiume con i suoi detriti e le baracche piazzate lì da anni. Si è finto di non vederle, è uno dei tanti insediamenti di fortuna sorti in città, abitato prevalentemente da senza dimora dell’Est Europa. Così come non si sono volute guardare le decine di palazzi occupati ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 3 ottobre 2021) L’immagine del Ponte dell’Industria in fiamme è la cartolina consegnata aini, chiamati a votare il nuovo sindaco della Capitale. È sabato sera, i locali della zona sono affollati, c’è anche un festival dello street food. Uno scoppio, poi le grida e il fuoco avvolge quello che ini chiamano il “Ponte di Ferro”, snodo nevralgico che collega due quartieri popolosi divisi dal Tevere: Ostiense e Marconi. Non ci sono vittime né feriti, fortunatamente, ma danni enormi alla struttura, dichiarata inagibile. “È stato costruito dai soldati, ora chi ce lo ridarà?”. Sotto il Ponte scorre il fiume con i suoi detriti e le baracche piazzate lì da anni. Si è finto di non vederle, è uno dei tanti insediamenti di fortuna sorti in città, abitato prevalentemente da senza dimora dell’Est Europa. Così come non si sono volute guardare le decine di palazzi occupati ...

La Procura di Roma è in attesa di una prima informativa per poi procedere alla formale apertura del fascicolo di indagine sulle cause. Al momento, come detto, è escluso l'incendio di natura dolosa

