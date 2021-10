Colloqui sul nucleare: Iran chiede di sbloccare 10 miliardi (Di domenica 3 ottobre 2021) L’Iran ha chiesto agli USA di sbloccare 10 miliardi dei suoi fondi per riavviare i Colloqui sul nucleare. Il ministro degli Esteri Iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha affermato che lo sblocco dei fondi sarebe un segno di buona volontà da parte di Washington. Colloqui sul nucleare: cos’è successo? L’Iran ha chiesto agli Stati Uniti di sbloccare Leggi su periodicodaily (Di domenica 3 ottobre 2021) L’ha chiesto agli USA di10dei suoi fondi per riavviare isul. Il ministro degli Esteriiano, Hossein Amirabdollahian, ha affermato che lo sblocco dei fondi sarebe un segno di buona volontà da parte di Washington.sul: cos’è successo? L’ha chiesto agli Stati Uniti di

