C'è bel tempo, prolungata la stagione balneare: in spiaggia fino al 17 ottobre (Di domenica 3 ottobre 2021) FANO - L'estate non è finita, o meglio non è finita la stagione balneare anche se oggi, 3 ottobre, era indicato dalla Regione Marche come l'ultimo giorno in cui potevano restare aperti gli ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 3 ottobre 2021) FANO - L'estate non è finita, o meglio non è finita laanche se oggi, 3, era indicato dalla Regione Marche come l'ultimo giorno in cui potevano restare aperti gli ...

Advertising

sulsitodisimone : 11:00 Temp. 16,9°C App. 16,8°C Umid. 97% Pioggia/Rain 69,6 mm 0,3 mmh Vento/wind 13,3 Kmh S F2 Max 14,8 Kmh Press.… - CCokina12 : @musagete10 @acm95fede Il lato positivo è che non si sforza e non peggiora la sua condizione..ora rigioca dopo la s… - sulsitodisimone : 10:30 Temp. 16,8°C App. 16,9°C Umid. 97% Pioggia/Rain 69,3 mm 0,0 mmh Vento/wind 12,2 Kmh S F2 Max 14,8 Kmh Press.… - l_ghitre : RT @superbely: @chiadegli @AlfonsoFuggetta Ho già espresso il mio disappunto. Floris ci ha fatto proprio un bel regalo. E continua imperter… - Antorco66 : Non mi illudo e come dicono quelli bravi aspetto test più probanti ma il secondo tempo è tutto ciò che per il momen… -