Canone Rai | c’è il modo per non pagare | la richiesta ufficiale

Leggi su vesuvius

(Di domenica 3 ottobre 2021) IlRai può essere non pagato, ma bisogna rispettare alcuni requisiti e faredi esenzione all’Agenzia delle Entrate: tutto quel che c’è da sapere IlRai è una tassa inserita all’interno della bolletta dell’energia elettrica. Ha un costo di 90 euro all’anno, per un totale di dieci rate da 9 euro ciascuna e tutti i cittadini sono obbligati a pagarlo. Tuttavia, in due situazioni particolari si può avere l’esenzione: se si hanno più di 75 anni, un reddito basso o un contratto di energia ma non si ha un televisore. Ladi esenzione dovrà essere inviata al Fisco attraverso alcune modalità. Vediamo di seguito come fare. Ladovrà essere effettuata all’Agenzia delle Entrate e il contribuente avrà l’opportunità di fare tutto tramite web. Dunque ...