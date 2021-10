VIDEO Moto3, GP Austin: gli highlights delle qualifiche (Di sabato 2 ottobre 2021) Jaume Masià conquista la pole-position del Gran Premio delle Americhe, quindicesimo atto del Mondiale Moto3. Lo spagnolo scatterà dalla prima casella dello schieramento davanti al nostro Dennis Foggia (Leopard) ed allo spagnolo Jeremy Alcoba (Gresini). Sessione negativa per il leader della classifica generale Pedro Acosta. L’iberico di KTM, al debutto come molti in questa speciale pista, scatterà dal 15° posto dello schieramento dopo una difficile Q2 che lo ha visto sin da subito in difficoltà. Non vi sarà in Texas il rivale di Acosta, il catalano Sergio Garcia. Il portacolori di Aspar, secondo in campionato, è caduto nel corso della prima sessione di prove libere, una scivolata che lo ha costretto a rinunciare all’evento dopo esser stato dichiarato non idoneo da parte dei medici. Foto: MotoGP Press Leggi su oasport (Di sabato 2 ottobre 2021) Jaume Masià conquista la pole-position del Gran PremioAmeriche, quindicesimo atto del Mondiale. Lo spagnolo scatterà dalla prima casella dello schieramento davanti al nostro Dennis Foggia (Leopard) ed allo spagnolo Jeremy Alcoba (Gresini). Sessione negativa per il leader della classifica generale Pedro Acosta. L’iberico di KTM, al debutto come molti in questa speciale pista, scatterà dal 15° posto dello schieramento dopo una difficile Q2 che lo ha visto sin da subito in difficoltà. Non vi sarà in Texas il rivale di Acosta, il catalano Sergio Garcia. Il portacolori di Aspar, secondo in campionato, è caduto nel corso della prima sessione di prove libere, una scivolata che lo ha costretto a rinunciare all’evento dopo esser stato dichiarato non idoneo da parte dei medici. Foto: MotoGP Press

