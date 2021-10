Torino-Juventus, le pagelle: una Juve “Loca” (Di sabato 2 ottobre 2021) pagelle Torino, una partita di cuore V. Milenkovic-Savic 6,5: ottima partita del portiere serbo, tocca anche il pallone sul tiro vincente di Locatelli ma non basta. Zima 6: non è spiccato particolarmente il difensore granata, che nel complesso ha però svolto il suo compito. Bremer 6,5: molto partecipe sia in fase difensive che in fase offensiva sui calci piazzati. R. Rodriguez 6: partita sufficiente anche per lui, ha difeso abbastanza bene. Singo 6,5: anche lui, come Bremer, molto partecipe alla fase offensiva del Torino. Pobega 6: sacrificato molto in difesa per lasciar salire Scingo, ha comunque giocato una buona partita. Mandragora 6,5: capitano e anima del Torino, è riuscito a costruire azioni pericolose nel primo tempo. O. Aina 6,5: nel primo tempo è riuscito a mettere in ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 2 ottobre 2021), una partita di cuore V. Milenkovic-Savic 6,5: ottima partita del portiere serbo, tocca anche il pallone sul tiro vincente ditelli ma non basta. Zima 6: non è spiccato particolarmente il difensore granata, che nel complesso ha però svolto il suo compito. Bremer 6,5: molto partecipe sia in fase difensive che in fase offensiva sui calci piazzati. R. Rodriguez 6: partita sufficiente anche per lui, ha difeso abbastanza bene. Singo 6,5: anche lui, come Bremer, molto partecipe alla fase offensiva del. Pobega 6: sacrificato molto in difesa per lasciar salire Scingo, ha comunque giocato una buona partita. Mandragora 6,5: capitano e anima del, è riuscito a costruire azioni pericolose nel primo tempo. O. Aina 6,5: nel primo tempo è riuscito a mettere in ...

Advertising

433 : Locatelli fires Juventus to a late derby win over Torino ? - OptaPaolo : 0 - La Juventus non ha effettuato neanche un tiro nello specchio in un primo tempo di Serie A contro il Torino per… - juventusfc : 46’ | Si riparte! Insieme, ragazzi, per questo secondo tempo! ?? ?? LIVE MATCH ? - ildico1 : RT @CucchiRiccardo: La #Juventus continua a vincere. E anche a non subire gol. #Locatelli sempre più incisivo. Si vede di più la squadra. I… - gm_PSG : RT @ActuFoot_: TORINO 0-1 JUVENTUS ??? Locatelli La Juventus s’impose dans le derby. -