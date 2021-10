Highlights e gol Sassuolo-Inter 1-2: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di sabato 2 ottobre 2021) Il VIDEO degli Highlights e dei gol di Sassuolo-Inter, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Succede qualsiasi cosa al Mapei Stadium con l’Inter che parte meglio e spreca un paio di occasioni, ma piano piano è il Sassuolo a prendere il dominio del match: Boga atterrato da Skriniar, per Pairetto è rigore e Berardi non sbaglia. All’Intervallo si va 1-0 ma con un brivido nerazzurro. Handanovic rischia fallo ed espulsione fuori l’area di rigore, per Pairetto non c’è nulla. Nella ripresa l’Inter sembra in bambola: subisce tiri da tutte le parti, Handanovic tiene in piedi gli ospiti che poi cambiano marcia nel momento del quadruplo cambio. Dzeko alla prima palla toccata ... Leggi su sportface (Di sabato 2 ottobre 2021) Ildeglie dei gol di, match valevole per la settima giornata del campionato di. Succede qualsiasi cosa al Mapei Stadium con l’che parte meglio e spreca un paio di occasioni, ma piano piano è ila prendere il dominio del match: Boga atterrato da Skriniar, per Pairetto è rigore e Berardi non sbaglia. All’vallo si va 1-0 ma con un brivido nerazzurro. Handanovic rischia fallo ed espulsione fuori l’area di rigore, per Pairetto non c’è nulla. Nella ripresa l’sembra in bambola: subisce tiri da tutte le parti, Handanovic tiene in piedi gli ospiti che poi cambiano marcia nel momento del quadruplo cambio. Dzeko alla prima palla toccata ...

