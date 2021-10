“Un incubo” Ilary Blasi | brutte notizie per la conduttrice di Star in the Star

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Si torna a parlare di ascolti tv e il grande osservato speciale, anche questa settimana èin the. Come sappiamo fin troppo bene, il programma condotto danon sta brillando in fatto di share. E proprio a riguardo, Per Silvio Berlusconi ha prima mostrato qualche perplessità, poi ha accorciato da 5 a 7 le puntate del programma. Ora però le cose si mettono ulteriormente male per lo show targato Mediaset. Nella serata di giovedì 30 settembre 2021, su Rai1 – dalle 21.40 alle 23.42 – la seconda puntata di Fino all’Ultimo Battito ha appassionato 3.620.000 spettatori pari al 18.8% (nel dettaglio primo episodio 3.935.000: 17.5%, secondo episodio: 3.443.000 – 19.7%). Su Canale 5 – dalle 21.47 alle 0.04 – la terza puntata diin the ...

Altra serata daper Canale Cinque : Star in the Star scende sotto l'11% di share, facendo registrare il 10.6% ...della tv di stato doppia negli ascolti assoluti la trasmissione timonata da......di Canale 5 condotta daBlasi , si erano già scatenate numerose polemiche per via della presunta somiglianza con altri programmi tv. Adesso lo show è anche alle prese con ascolti da. ...Altra serata da incubo per Canale Cinque: Star in the Star scende sotto l’11% di share, facendo registrare il 10.6% nella terza puntata. Va decisamente meglio alla fiction di Rai Uno, Fino all’ultimo ...Star in the Star di Ilary Blasi è un flop totale! Il programma è destinato a chiudere in anticipo? Ecco le indiscrezioni!