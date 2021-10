Traffico Roma del 01-10-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’appuntamento con ilsi sta in coda e sulla via Cassia seguito di un incidente tra la Storta hai la Giustiniana direzione centro altro incidente in via di Portonaccio Qual è l’altezza di largo Pittaluga restiamo in zona e c’è una lunga coda anche il suo tratto Urbano della A24 in direzione della tangenziale est a partire dal raccordo anulare e anche ai sul Raccordo Anulare si sta in fila tra la Prenestina e la Tiburtina in carreggiata esterna è tra la Casilina e la Appia in carreggiata interna code per entrare in città poi sulla via Flaminia da Labaro via dei Due Ponti sulla via Aurelia del raccordo a Piazza Irnerio rallentamenti poi in tangenziale all’altezza della via Salaria verso la Trionfale Per quanto riguarda il trasporto pubblico e sostituito da bus tra piramide e Trastevere ed infine una ...