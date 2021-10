**PA: dm Brunetta, smart working eccezione, non pregiudichi servizio a utenti** (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma, 1 ott. (Adnkronos) – Lo smart working diventa un’eccezione nel decreto ministeriale della Pubblica amministrazione chiamato a disciplinare il rientro degli statali in presenza, in linea con l’ultimo Dpcm varato dal governo che, tra le altre cose, ha stabilito il ritorno in ufficio per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma, 1 ott. (Adnkronos) – Lodiventa un’nel decreto ministeriale della Pubblica amministrazione chiamato a disciplinare il rientro degli statali in presenza, in linea con l’ultimo Dpcm varato dal governo che, tra le altre cose, ha stabilito il ritorno in ufficio per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

