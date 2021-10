Nuove accuse per il prete pusher. Usava la parrocchia come bancomat

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Prato, 1 ottobre 2021 - Aveva parlato di giustizia" e verità" di fronte ai tanti fedeli increduli per la bufera in cui era finita la loro, l'Annunciazione alla Castellina , quartiere ...

Advertising

MAR__TINAP : RT @robertosaviano: Le nuove, assurde accuse a #Zaki sono l'ennesima provocazione del dittatore al Sisi: con Zaki faccio quello che voglio,… - AgenziaOpinione : RETE 4 – “ QUARTO GRADO “ *« LA VICENDA DI LAURA ZILIANI E LE NUOVE ACCUSE DELL’EX PM ANGIONI SUL CASO DI DENISE PI… - Trmtv : Malapolitica lucana: nuove accuse dall’inchiesta in Procura a Potenza - FannyQueeen : RT @BSNewsItalia: Dopo la pubblicazione del documentario Controlling Britney Spears del NYT, Deadline riporta che le autorità federali stia… - ado006_ : RT @BSNewsItalia: Dopo la pubblicazione del documentario Controlling Britney Spears del NYT, Deadline riporta che le autorità federali stia… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove accuse

Corriere della Sera

Prato, 1 ottobre 2021 - Aveva parlato di giustizia" e verità" di fronte ai tanti fedeli increduli per la bufera in cui era finita la loro parrocchia, l'Annunciazione alla Castellina , quartiere ......anche la Massoneria? O entranoleve a rivitalizzarla? "C'è una fortissima richiesta di... In passato alla Massoneria sono state rivolte anchedi collusione con il fascismo o con le ...Il sondaggio tra i pistoiesi: sotto accusa la velocità e il mancato rispetto del Codice: "Abbiamo paura per anziani e carrozzine" ...Il doppio degli anni richiesti dall’accusa – 13 anni e due mesi di reclusione – e 500mila euro da restituire. La sentenza del tribunale di Locri contro Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, viene definit ...