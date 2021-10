Milan | Giroud non decolla | al top entro due settimane

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 ottobre 2021) La forma fisica di Oliviernon è il massimo, ilspera di averlo al top dopo la sosta Oliviersarà al top in circa due. L’attaccante dovrà aspettare probabilmente la fine della pausa nazionali per tornare titolare. Illo aspetta con ansia, viste anche le non buone condizioni di Zlatan Ibrahimovic, che non risponderà alla chiamata della Svezia. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, si prospetta una partenza in panchina contro l’Atalanta per il francese, che potrebbe subentrare a circa venti minuti dalla fine in caso di necessità. Sarà l’arma a partita in corso di Stefano Pioli. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.