“Ma è proprio lui?” | grande sorpresa per i fan dell’artista

(Di venerdì 1 ottobre 2021) I rapper, specie quelli americani, mostrano da sempre una capacità di business davvero importante. Ed anche Eminem, uno dei più grandi della scena statunitense (sarebbe il GOAT, se non fosse che c’è una concorrenza per il titolo fatta di mostri sacri), sta provando a dimostrarlo con la sua nuova attività. Un ristorante, a Detroit, chiamto Mom’s Spaghetti, in onore di alcune barre di una sua arcinota canzone ‘Lose Youself’. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavyThere’s vomit on his sweater already, mom’s spaghettiHe’s nervous, but on the surface he looks calm and readyTo drop bombs, but he keeps on forgettin’ Non esattamente la più gradevole delle rime, ma evidentemente non ha pensato troppo a questo aspetto Marshall Mathers (è questo il vero nome di Eminem) – che mercoledì 29 settembre ha aperto il suo ristorante. D’altra parte, per il marketing, ci pensa ...