Lazio, Basic: «Gol importantissimo, notte incredibile» (Di venerdì 1 ottobre 2021) “È un gol incredibile, è la prima partita dal primo minuto e il primo gol con la maglia della Lazio, non chiedevo di meglio. Lo dedico alla squadra e ai tifosi. Adesso vorrei dare continuità già con la partita di Bologna. Questo è un gol importante per la mia crescita, devo capire cosa vuole da me il mister, devo ancora capire come inserirmi in questo campionato, non è facile ma darò il massimo”. Lo ha detto il centrocampista della Lazio Toma Basic ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il successo sulla Lokomotiv Mosca. “È una notte incredibile e me la voglio godere”, ha aggiunto. Leggi su footdata (Di venerdì 1 ottobre 2021) “È un gol, è la prima partita dal primo minuto e il primo gol con la maglia della, non chiedevo di meglio. Lo dedico alla squadra e ai tifosi. Adesso vorrei dare continuità già con la partita di Bologna. Questo è un gol importante per la mia crescita, devo capire cosa vuole da me il mister, devo ancora capire come inserirmi in questo campionato, non è facile ma darò il massimo”. Lo ha detto il centrocampista dellaTomaai microfoni diStyle Channel dopo il successo sulla Lokomotiv Mosca. “È unae me la voglio godere”, ha aggiunto.

