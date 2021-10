Italia, Mancini non convoca Zaniolo: i motivi della scelta del c.t. (Di venerdì 1 ottobre 2021) In vista delle Final Four di Nations League, Zaniolo non è stato inserito tra i convocati dell’Italia: i motivi della scelta di Mancini Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati in vista delle Final Four di Nations League, e nell’elenco è spiccata subito agli occhi l’assenza di Nicolò Zaniolo. Il giallorosso sta vivendo un ottimo momento di forma, è uno dei pupilli del c.t., ma non prenderà parte alla spedizione azzurra. E La Gazzetta dello Sport prova a spiegare i motivi della decisione del commissario tecnico, che non sarebbe da ricondurre al gestaccio del calciatore rivolto ai tifosi della Lazio nel derby; che pure non è piaciuto all’allenatore. Più che ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) In vista delle Final Four di Nations League,non è stato inserito tra iti dell’: idiRobertoha diramato la lista deiti in vista delle Final Four di Nations League, e nell’elenco è spiccata subito agli occhi l’assenza di Nicolò. Il giallorosso sta vivendo un ottimo momento di forma, è uno dei pupilli del c.t., ma non prenderà parte alla spedizione azzurra. E La Gazzetta dello Sport prova a spiegare idecisione del commissario tecnico, che non sarebbe da ricondurre al gestaccio del calciatore rivolto ai tifosiLazio nel derby; che pure non è piaciuto all’allenatore. Più che ...

Advertising

DiMarzio : #Italia, i 23 convocati di #Mancini per la fase finale della #NationsLeague - SkySport : Italia, i convocati di Mancini per le finali di Nations League #SkySport #Italia #Mancini #Azzurri #NationsLeague - DavideACM1899 : Ma #Calabria ha trombato la figlia di Mancini??? #Nazionale #Italia #NationsLeague - CagliariNews24 : Nations League: l’Italia della continuità con il jolly #Pellegrini - PeppinInter : @capuanogio Andati in fumo tre anni di lavoro di Mancini per convincere il mondo che il calcio in Italia è cambiato... -