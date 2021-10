“I doni dell’arcobaleno” | il libro di esordio di Giusi Baldoni

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Sette fiabe per sette emozioni con il fine di insegnarci a gestire la nostra intelligenza emotiva e farci conoscere meglio noi stessi ANCONA – Un viaggio per contattare le nostre emozioni e le parti più profonde attraverso il linguaggio simbolico e l’immaginazione, racchiusi perfettamente nella fiaba. Il tutto con il fine di arrivare, attraverso consigli pratici, alla conoscenza di noi stessi e alla gestione della nostra intelligenza emotiva. É questa l’essenza di I(EBS Print), ildidiBal, naturopata e operatrice in tecniche neoalchemiche, da qualche giorno disponibile online. “Questo– racconta l’autrice- é nato durante l’ultimo lockdown. Costretta a stare a casa, mi sono trovata a dover decidere se lasciarmi ...