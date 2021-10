Gravina a Lotito: «Claudio, non ti porto via con la forza, ma se resti trasmetto gli atti in Procura» (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ieri il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è stato cacciato dal Consiglio Figc. Il numero uno della Federazione l’ha allontanato dalla seduta perché per la Figc è ancora sospeso, in attesa del giudizio sul caso tamponi. Il Corriere dello Sport riporta le parole di Gravina al patron biancoceleste. «Claudio per noi sei squalificato, tu qui non ci puoi stare – gli ha detto dopo aver fatto l’appello dei presenti – Io non ti porto via con la forza, ma se resti trasmetto gli atti di questa riunione in Procura». A quel punto, l’altro ha tirato fuori dalla valigetta un parere legale: «Il consigliere Lotito ritiene illegittimo il rifiuto di consentirgli la partecipazione al consiglio federale odierno. In ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ieri il presidente della Lazio,, è stato cacciato dal Consiglio Figc. Il numero uno della Federazione l’ha allontanato dalla seduta perché per la Figc è ancora sospeso, in attesa del giudizio sul caso tamponi. Il Corriere dello Sport riporta le parole dial patron biancoceleste. «per noi sei squalificato, tu qui non ci puoi stare – gli ha detto dopo aver fatto l’appello dei presenti – Io non tivia con la, ma seglidi questa riunione in». A quel punto, l’altro ha tirato fuori dalla valigetta un parere legale: «Il consigliereritiene illegittimo il rifiuto di consentirgli la partecipazione al consiglio federale odierno. In ...

Advertising

napolista : #Gravina a #Lotito: «Claudio, non ti porto via con la forza, ma se resti trasmetto gli atti in Procura» Il Corrier… - AnthonyACM7 : RT @CorSport: #Gravina-#Lotito, scintille in Consiglio: 'Non puoi stare qui'. Il retroscena - CorSport : #Gravina-#Lotito, scintille in Consiglio: 'Non puoi stare qui'. Il retroscena - sportli26181512 : #Gravina-#Lotito, scintille in Consiglio: 'Non puoi stare qui'. Il retroscena: La presenza del presidente della Laz… - LALAZIOMIA : Gravina-Lotito, scintille in Consiglio: 'Non puoi stare qui'. Il retroscena -