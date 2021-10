Giamaica, questo accade quando uno Stato lascia i cittadini in balia di se stessi (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ho scelto di scrivere questo post sull’ennesimo episodio di omicidi extra-giudiziari in Giamaica con il proposito di evidenziare l’assenza dello Stato, quando abdica alla sua funzione di tutela sociale dei cittadini ordinari – lasciati in balia di se stessi ad affrontare le spese relative alla scuola dei propri figli e alle cure mediche, essendo tali servizi totalmente privatizzati – non garantendo neanche la loro incolumità. Ho indagato su un’operazione di polizia dove hanno perso la vita tre ragazzi e altri sei passeggeri di un taxi sono rimasti gravemente feriti, raccogliendo le loro testimonianze e mettendo in luce le menzogne raccontate dagli agenti alla Indecom, l’organo governativo che indaga sugli abusi giudiziari. L’ho raccontata così, come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ho scelto di scriverepost sull’ennesimo episodio di omicidi extra-giudiziari incon il proposito di evidenziare l’assenza delloabdica alla sua funzione di tutela sociale deiordinari –ti indi sead affrontare le spese relative alla scuola dei propri figli e alle cure mediche, essendo tali servizi totalmente privatizzati – non garantendo neanche la loro incolumità. Ho indagato su un’operazione di polizia dove hanno perso la vita tre ragazzi e altri sei passeggeri di un taxi sono rimasti gravemente feriti, raccogliendo le loro testimonianze e mettendo in luce le menzogne raccontate dagli agenti alla Indecom, l’organo governativo che indaga sugli abusi giudiziari. L’ho raccontata così, come ...

