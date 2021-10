Gf Vip: Il Crollo di Soleil! Pronta a Lasciare il Reality (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip gli animi sono incandescenti, dopo che Soleil ha pronunciato delle frasi che alcuni hanno reputato razziste. Soleil ha poi avuto un Crollo emotivo, minacciando pure di Lasciare la Casa! Ma vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo nel bunker di Cinecittà! Soleil crolla al Gf Vip: Ainett la accusa di razzismo Si accendono gli animi all’interno della Casa del Gf Vip. A dare il là ad un’accesa polemica è stata Soleil Sorge. La 27enne italo americana è finita nel mirino di alcuni co inquilini per delle frasi reputate razziste. Un’accusa che Soleil proprio non ha digerito e che l’ha portata ad avere un Crollo emotivo, minacciando pure di andarsene dalla casa di Cinecittà. Ma andiamo per ordine e ricostruiamo tutta la vicenda. Tutto ha avuto inizio qualche giorno fa, quando Soleil è intervenuta in una ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip gli animi sono incandescenti, dopo che Soleil ha pronunciato delle frasi che alcuni hanno reputato razziste. Soleil ha poi avuto unemotivo, minacciando pure dila Casa! Ma vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo nel bunker di Cinecittà! Soleil crolla al Gf Vip: Ainett la accusa di razzismo Si accendono gli animi all’interno della Casa del Gf Vip. A dare il là ad un’accesa polemica è stata Soleil Sorge. La 27enne italo americana è finita nel mirino di alcuni co inquilini per delle frasi reputate razziste. Un’accusa che Soleil proprio non ha digerito e che l’ha portata ad avere unemotivo, minacciando pure di andarsene dalla casa di Cinecittà. Ma andiamo per ordine e ricostruiamo tutta la vicenda. Tutto ha avuto inizio qualche giorno fa, quando Soleil è intervenuta in una ...

