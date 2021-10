GF Vip, Alex Belli e Samy Youssef litigano per ore: “Attento finisce male” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Discussione al GF Vip 6 tra Alex Belli e Samy Youssef Dopo una serie di litigate tra donne, ora anche i maschi del Grande Fratello Vip 6 si sono svegliati movimentando un po’ la casa più spiata d’Italia. Tutto ha preso il via col ritorno di Aldo Montano nella love boat e immediatamente dopo Alex L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 1 ottobre 2021) Discussione al GF Vip 6 traDopo una serie di litigate tra donne, ora anche i maschi del Grande Fratello Vip 6 si sono svegliati movimentando un po’ la casa più spiata d’Italia. Tutto ha preso il via col ritorno di Aldo Montano nella love boat e immediatamente dopoL'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

zazoomblog : “Non si può trattare così una persona!”. GF Vip Alex Belli è una furia. E racconta a tutti cosa è successo in confe… - epiclove_ : RT @LSantillo_96: Comunque sono tutti vip, mangiano con Mediaset e non si fanno alcun tipo di problema ad andare al GF: come minimo votano… - zazoomblog : “GF Vip” è scontro tra Samy Youssef e Alex Belli: “Stai buono” - #scontro #Youssef #Belli: #“Stai - infoitcultura : Gf Vip 6, scoppia una super lite tra Alex Belli e Samy Youssef - zazoomblog : GF Vip 2021 Alex Belli si trasforma: su tutte le furie contro Samy (che aveva difeso Casalino). Ainett lo asfalta R… -