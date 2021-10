Calcio, Roberto Mancini sui Mondiali ogni due anni: “Aspettarlo quattro anni è un’emozione, diventerebbe una cosa normale” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Una novità che scombussolerebbe il Calcio a livello internazionale. Per ora si parla solamente di ipotesi, ma è stata già trattata la possibilità da parte della Fifa di cambiare la programmazione dei Mondiali, organizzandoli ogni due anni, rispetto alla quadriennalità presente fino ad ora. Ad intervenire, come riportato dall’ANSA, sull’argomento è il ct azzurro Roberto Mancini: “Non voglio dire di no o di sì, ma il Mondiale è una cosa talmente straordinaria che Aspettarlo quattro anni diventava un’emozione. Farlo ogni due, c’è il rischio che diventi una cosa normale”. Intervenuto al forum ‘Rinascita Italia: The Young ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 ottobre 2021) Una novità che scombussolerebbe ila livello internazionale. Per ora si parla solamente di ipotesi, ma è stata già trattata la possibilità da parte della Fifa di cambiare la programmazione dei, organizzandolidue, rispetto alla quadriennalità presente fino ad ora. Ad intervenire, come riportato dall’ANSA, sull’argomento è il ct azzurro: “Non voglio dire di no o di sì, ma il Mondiale è unatalmente straordinaria chediventava. Farlodue, c’è il rischio che diventi una”. Intervenuto al forum ‘Rinascita Italia: The Young ...

