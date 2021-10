A soli 8 anni Francesco Gorga vince il premio internazionale della fisarmonica (Di venerdì 1 ottobre 2021) di Monica De Santis Ancora un trionfo per i musicisti salernitani. Ancora una volta i colori della nostra terra salgono sul gradino più alto del padio.?E questa volta il merito è tutto di un giovanissimo musicista. A soli 8 anni, infatti, ha sbaragliato i concorrenti più grandi, salendo sul gradino più alto del podio del PIF premio internazionale della fisarmonica di Castelfidardo (Ancona). Si chiama Francesco Gorga, è di Policastro, ed è un piccolo prodigio della fisarmonica. Francesco, che già all’età di 4 anni frequentava la scuola di musica del professore Manuel Scarpitta e studia ancora oggi con il professore Alessandro Gaudio entrambi di Policastro, si è ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 1 ottobre 2021) di Monica De Santis Ancora un trionfo per i musicisti salernitani. Ancora una volta i colorinostra terra salgono sul gradino più alto del padio.?E questa volta il merito è tutto di un giovanissimo musicista. A, infatti, ha sbaragliato i concorrenti più grandi, salendo sul gradino più alto del podio del PIFdi Castelfidardo (Ancona). Si chiama, è di Policastro, ed è un piccolo prodigio, che già all’età di 4frequentava la scuola di musica del professore Manuel Scarpitta e studia ancora oggi con il professore Alessandro Gaudio entrambi di Policastro, si è ...

