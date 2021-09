Yatay continua il suo impegno per un mondo migliore

Leggi su panorama

(Di giovedì 30 settembre 2021) Fondato nel 2018 da Umberto De Marco,è un brand di luxury sneaker che unisce qualità artigianale e risorse etiche per creare calzature eccezionali. Tutte le calzature sono prodotte a mano in Italia e sviluppate con l’obiettivo di ridurre drasticamente l’impatto sull’ecosistema. Le sneakersono create con prodotti eco-compatibili tra cui bio-polioli, polimeri estratti da cereali e mais, legno, plastica e gomma riciclata. L’diperò non si ferma qui. Il brand ha infatti stretto una partnership con Tree Nation, un’associazione non-profit impegnata in attività di riforestazione globale, e oggi lancia una collezione in collaborazione con Care of the Wild, una delle più importanti NGO a tutela della specie. Cinque delle 30 specie animali a rischio estinzione vivono in Asia e Africa. Tra queste ...