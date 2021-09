Via Saragat, Molly Chiusolo: “Problematica risolta dopo venti anni” (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiScrive la consigliera comunale, e candidata al Consiglio, Molly Chiusolo: “dopo circa un ventennio di contenziosi, grazie all’intervento del Sindaco Clemente Mastella, della operatività della consigliera Molly Chiusolo e della fattiva collaborazione dell’avocato. Tiziana Genito, si è giunti finalmente alla risoluzione delle problematiche tra l’ACER Campania, (l’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale) e gli assegnatari di Via Saragat”. “Già dopo l’elezione del 2016 – ha dichiarato Molly Chiusolo – ci eravamo impegnati per la risoluzione delle problematiche relative a quegli interventi IACP di edilizia agevolata, ma solo nel 2020 con la nomina del Presidente dell’ACER, David Lebro, e nel ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiScrive la consigliera comunale, e candidata al Consiglio,: “circa un ventennio di contenziosi, grazie all’intervento del Sindaco Clemente Mastella, della operatività della consiglierae della fattiva collaborazione dell’avocato. Tiziana Genito, si è giunti finalmente alla risoluzione delle problematiche tra l’ACER Campania, (l’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale) e gli assegnatari di Via”. “Giàl’elezione del 2016 – ha dichiarato– ci eravamo impegnati per la risoluzione delle problematiche relative a quegli interIACP di edilizia agevolata, ma solo nel 2020 con la nomina del Presidente dell’ACER, David Lebro, e nel ...

Advertising

anteprima24 : ** Via Saragat, Molly Chiusolo: 'Problematica risolta dopo venti anni' ** - ottopagine : Mastella: «Via Saragat, accordo storico: fine di 20 anni di vergogna» #Benevento - zazoomblog : Via Saragat Mastella: “Accordo con Acer pone fine a vergogna durata 20 anni” - #Saragat #Mastella: #“Accordo - NTR24 : Alloggi via Saragat, Mastella: “Accordo con Acer. Mettiamo fine a una vergogna durata 20 anni”… - anteprima24 : ** Via Saragat, #Mastella: 'Accordo con Acer pone fine a vergogna durata 20 anni' ** -