UFFICIALE – La FIGC ha deciso, dal 2024 stop alle multiproprietà (Di giovedì 30 settembre 2021) UFFICIALE, dal 2024 stop alle multiproprietà dei club Questa mattina si è svolto a Roma il consiglio federale, al termine del quale la FIGC ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 30 settembre 2021), daldei club Questa mattina si è svolto a Roma il consiglio federale, al termine del quale laha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : .@FIGC, ufficiale lo stop alle multiproprietà nei club professionistici - sportface2016 : #Figc, ufficiale: stop alle multiproprietà, vietate doppie partecipazioni in club professionistici - claudioruss : Stop ufficiale alle multiproprietà nel calcio. Il Consiglio FIGC ha approvato il divieto di partecipazione societar… - cicciojumped3 : RT @CalcioFinanza: FIGC, ufficiale lo stop alle multiproprietà: deroga per Setti e De Laurentiis - news24_inter : Nuove novità in #Italia ???? -