Tra Salvini e Giorgetti è gelo totale: “Nella Lega è tutto pronto per la resa dei conti” (Di giovedì 30 settembre 2021) continua il grande freddo tra Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti. “La situazione è vicina al punto di non ritorno”, “i due non si parlano più”, “Giorgetti ha dato il via al dopo Salvini”. Queste sono solo alcune delle frasi che si sentono dire il transatlantico dai big leghisti (e non solo) a proposito di quanto accaduto tra i due “numeri uno” della Lega Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti. Ma solo chi non frequenta abitualmente via Bellerio può essere meravigliato da quanto accaduto. Era già da tempo che i due si vedevano sempre meno frequentemente e quelle poche volte lo facevano più che altro ad uso e consumo della stampa, giusto per scattare qualche “photo opportunity”. Insomma, di ruggine ce n’era già molta tra i due, sempre sapientemente ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 settembre 2021)nua il grande freddo tra Matteoe Giancarlo. “La situazione è vicina al punto di non ritorno”, “i due non si parlano più”, “ha dato il via al dopo”. Queste sono solo alcune delle frasi che si sentono dire il transatlantico dai big leghisti (e non solo) a proposito di quanto accaduto tra i due “numeri uno” dellaMatteoe Giancarlo. Ma solo chi non frequenta abitualmente via Bellerio può essere meravigliato da quanto accaduto. Era già da tempo che i due si vedevano sempre meno frequentemente e quelle poche volte lo facevano più che altro ad uso e consumo della stampa, giusto per scattare qualche “photo opportunity”. Insomma, di ruggine ce n’era già molta tra i due, sempre sapientemente ...

