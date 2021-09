Sassuolo, allenamento differenziato per Consigli (Di giovedì 30 settembre 2021) Sassuolo - Il Sassuolo prosegue nel suo percorso di avvicinamento alla sfida di sabato sera contro l' Inter al Mapei Stadium. Dionisi ha fatto allenare i suoi anche nella giornata di giovedì, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 settembre 2021)- Ilprosegue nel suo percorso di avvicinamento alla sfida di sabato sera contro l' Inter al Mapei Stadium. Dionisi ha fatto allenare i suoi anche nella giornata di giovedì, ...

Advertising

sportli26181512 : Sassuolo, allenamento differenziato per Consigli: Il portiere non ha lavorato con il resto del gruppo. Venerdì la r… - infoitsport : Sassuolo, allenamento differenziato per Consigli: salta l’Inter? - internewsit : Sassuolo, allenamento differenziato per Consigli: salta l'Inter? - - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Sassuolo, verso l’Inter: Consigli e altri due lavorano a parte - internewsit : Sassuolo, allenamento verso l'Inter: differenziato per Consigli e altri due - -