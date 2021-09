Roger Federer, l’ennesimo capitolo di una lotta contro il tempo (Di giovedì 30 settembre 2021) Recentemente, Roger Federer è tornato a parlare dell’ultima operazione al ginocchio e del lungo processo di riabilitazione dal suo infortunio: “Sto recuperando bene, la fisioterapia sta facendo il suo corso in maniera serena e ad oggi non ci sono stati passi indietro”. Dopo le due operazioni chirurgiche alle ginocchia nel 2019 ed il rientro in campo a marzo 2021, Federer ha partecipato a 5 tornei ufficiali, fra cui Roland Garros e Wimbledon, prima dell’annuncio del nuovo stop. Non si tratta di certo del primo infortunio serio per lo svizzero, ma ora più che mai i timori di rivederlo in campo solo per un ipotetico “tour di addio” sono presenti. Queste paure non sono una poi grande novità per i fan: in passato, Federer è stato dichiarato per “finito” ben più di una volta, soprattutto quando i problemi alla schiena lo ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Recentemente,è tornato a parlare dell’ultima operazione al ginocchio e del lungo processo di riabilitazione dal suo infortunio: “Sto recuperando bene, la fisioterapia sta facendo il suo corso in maniera serena e ad oggi non ci sono stati passi indietro”. Dopo le due operazioni chirurgiche alle ginocchia nel 2019 ed il rientro in campo a marzo 2021,ha partecipato a 5 tornei ufficiali, fra cui Roland Garros e Wimbledon, prima dell’annuncio del nuovo stop. Non si tratta di certo del primo infortunio serio per lo svizzero, ma ora più che mai i timori di rivederlo in campo solo per un ipotetico “tour di addio” sono presenti. Queste paure non sono una poi grande novità per i fan: in passato,è stato dichiarato per “finito” ben più di una volta, soprattutto quando i problemi alla schiena lo ...

