Ragazzo di 22 anni muore in un incidente sul lungotevere (Di giovedì 30 settembre 2021) – Tre suoi amici sono in gravi condizioni in ospedale – Un Ragazzo di 22 anni è morto all’alba di giovedì 30 settembre in un incidente stradale sul lungotevere Aventino, all’altezza del ponte Palatino. A bordo dell’auto c’erano quattro ragazzi quando per cause finora non accertate il veicolo è finito contro un palo della luce che è stato abbattuto dall’impatto. Il ventiduenne è morto sul colpo, gli altri tre ragazzi sono stati ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 settembre 2021) – Tre suoi amici sono in gravi condizioni in ospedale – Undi 22è morto all’alba di giovedì 30 settembre in unstradale sulAventino, all’altezza del ponte Palatino. A bordo dell’auto c’erano quattro ragazzi quando per cause finora non accertate il veicolo è finito contro un palo della luce che è stato abbattuto dall’impatto. Il ventiduenne è morto sul colpo, gli altri tre ragazzi sono stati ricoverati in ospedale in gravi condizioni.

