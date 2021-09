PMI,SIMEST (Gruppo CDP): da Comitato Agevolazioni via libera a nuovo Fondo 394 (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Mai come oggi, in un contesto messo duramente alla prova dal colpo inferto dalla pandemia, l’apertura delle imprese ai mercati internazionali rappresenta non solo una scelta strategica, ma un passo obbligato per crescere e svilupparsi. Oggi più che mai, guardando alla ripresa, l’internazionalizzazione delle imprese è la chiave di volta per una maggiore competitività. SIMEST, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ha annunciato che il Comitato Agevolazioni, che si è riunito oggi, ha deliberato la riapertura del nuovo Fondo 394: lo strumento pubblico a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese italiane è stato finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ha l’obiettivo di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Mai come oggi, in un contesto messo duramente alla prova dal colpo inferto dalla pandemia, l’apertura delle imprese ai mercati internazionali rappresenta non solo una scelta strategica, ma un passo obbligato per crescere e svilupparsi. Oggi più che mai, guardando alla ripresa, l’internazionalizzazione delle imprese è la chiave di volta per una maggiore competitività., società delCassa Depositi e Prestiti, ha annunciato che il, che si è riunito oggi, ha deto la riapertura del394: lo strumento pubblico a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese italiane è stato finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ha l’obiettivo di ...

