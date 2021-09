Pierpaolo Pretelli, chiarimento di Ariadna Romero: “Quello che fa non m’interessa” (Di giovedì 30 settembre 2021) Ariadna Romero sulla vita privata di Pierpaolo Pretelli ammette: “Quello che fa non m’interessa” Oggi Ariadna Romero ha rilasciato una lunga intervista a Armando Sanchez per il magazine Novella 2000. Ovviamente la modella ha parlato di suo figlio e del suo lavoro. Ad un certo punto il popolare giornalista ha voluto chiedere ad Ariadna Romero la sua opinione sulla storia d’amore tra il suo ex compagno, nonché padre di suo figlio, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi (i due si sono conosciuti nella casa del GF Vip, ed è stata praticamente amore a prima vista). E la modella, con estrema schiettezza, ha però risposto di non essere granché interessata alla sua vita privata: ... Leggi su cityroma (Di giovedì 30 settembre 2021)sulla vita privata diammette: “che fa non” Oggiha rilasciato una lunga intervista a Armando Sanchez per il magazine Novella 2000. Ovviamente la modella ha parlato di suo figlio e del suo lavoro. Ad un certo punto il popolare giornalista ha voluto chiedere adla sua opinione sulla storia d’amore tra il suo ex compagno, nonché padre di suo figlio,e Giulia Salemi (i due si sono conosciuti nella casa del GF Vip, ed è stata praticamente amore a prima vista). E la modella, con estrema schiettezza, ha però risposto di non essere granché interessata alla sua vita privata: ...

Advertising

redazioneiene : Pierpaolo Pretelli si è ritrovato in mezzo alla strada con valigia nel cuore della notte. Ecco come ha reagito allo… - fanpage : Al #taleequaleshow Pierpaolo Pretelli imita #Sangiovanni #prelemi - taleequaleshow : Vi è piaciuta l’esibizione di @pierpaolopretel? Guardala su RaiPlay ?? - Francym97 : RT @redazioneiene: Pierpaolo Pretelli si è ritrovato in mezzo alla strada con valigia nel cuore della notte. Ecco come ha reagito allo sche… - nancygbabbalea : RT @redazioneiene: Pierpaolo Pretelli si è ritrovato in mezzo alla strada con valigia nel cuore della notte. Ecco come ha reagito allo sche… -