Napoli -Spartak | gli uomini di Spalletti restano in dieci

(Di giovedì 30 settembre 2021)Mosca è la partita delle 18:45 di questo secondo turno di Europa League. I partenopei, dopo essere passati in vantaggio dopo soli 12 secondi di gioco al 30? si ritrovano in 10. L’espulsione è rimediata da Mario Rui, rosso diretto per una scivolata poco fuori dalla propria area di rigore. Inizialmente il direttore di gara opta per il giallo, ma, richiamato al var, torna sui suoi passi. Troppo alto il piede del terzino secondo l’arbitro ed espulsione per il portoghese. Var non amico delle italiane in questo turno d’Europa, dopo le tante polemiche sul rigore concesso contro il Milan martedì sera, oggi è decisivo per il massimo provvedimento. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.