Miriam Leone torna ai capelli biondi, questa volta Golden Peach (Di giovedì 30 settembre 2021) «Ooops, I did it again». Autoironica come sempre, Miriam Leone cita Britney Spears per presentare ai suoi follower su Instagram l’inedito tono di biondo scelto per lei dagli esperti del prestigioso salone milanese DD The Studio. La neo-sposa era già passata al biondo nel 2019 per interpretare Eva Kant. La colorazione, messa a punto a regola d’arte dal Direttore Creativo Davide Diodovich e dalla Master Colorist Francesca Nicotra, prende il nome di Golden Peach ed è quanto di più femminile. Perfetto per chi, come l’attrice e modella siciliana, fresca di nozze, ha un incarnato chiaro e roseo e iridi verde-grigio. Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 settembre 2021) «Ooops, I did it again». Autoironica come sempre, Miriam Leone cita Britney Spears per presentare ai suoi follower su Instagram l’inedito tono di biondo scelto per lei dagli esperti del prestigioso salone milanese DD The Studio. La neo-sposa era già passata al biondo nel 2019 per interpretare Eva Kant. La colorazione, messa a punto a regola d’arte dal Direttore Creativo Davide Diodovich e dalla Master Colorist Francesca Nicotra, prende il nome di Golden Peach ed è quanto di più femminile. Perfetto per chi, come l’attrice e modella siciliana, fresca di nozze, ha un incarnato chiaro e roseo e iridi verde-grigio.

