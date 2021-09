Migranti, Mimmo Lucano condannato a 13 anni: per me finisce tutto (Di giovedì 30 settembre 2021) L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano è stato condannato a 13 anni e due mesi dal tribunale di Locri nell'ambito dell'inchiesta "Xenia", su presunte irregolarità nella gestione dei Migranti. La procura ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 settembre 2021) L'ex sindaco di Riaceè statoa 13e due mesi dal tribunale di Locri nell'ambito dell'inchiesta "Xenia", su presunte irregolarità nella gestione dei. La procura ...

