Manuel Agnelli: dove abita e dove è nato il giudice di X-Factor 2021? (Di giovedì 30 settembre 2021) Il giudice di X-Factor 2021, Manuel Agnelli è molto amato dal pubblico, ma voi sapete dove abita e dove è nato? Scopriamolo insieme. Ormai da qualche anno tutti conoscono Manuel Agnelli. Se prima era un nome riconosciuto solo dagli amanti della musica degli Afterhours – gruppo di cui Agnelli è frontman – oggi grazie a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 30 settembre 2021) Ildi X-è molto amato dal pubblico, ma voi sapete? Scopriamolo insieme. Ormai da qualche anno tutti conoscono. Se prima era un nome riconosciuto solo dagli amanti della musica degli Afterhours – gruppo di cuiè frontman – oggi grazie a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

kicca0181 : @acciokindness Buongiornooo finalmente è giovedì e per me vuol dire x factor e x factor vuol dire il mentore dei ma… - Jessthesohodoll : Nuovo giudice di X factor al posto di Manuel Agnelli? - LouSalo41780401 : L'avvelenata, Manuel Agnelli - semioticmonkey : Manuel Agnelli, che fin e merd. - unfucxwitabIe : Io ringrazio i genitori di Manuel Agnelli per non aver usato precauzioni 55 anni fa -