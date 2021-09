Lazio, Sarri: «Potevamo fare più gol. Mourinho? Lo stimo ma non rispondo» (Di giovedì 30 settembre 2021) Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lazio Lokomotiv, gara vinta dai biancocelesti in maniera convincente per 2-0 Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha analizzato la sfida contro la Lokomotiv ai microfoni di Sky. CRESCITA – «Questa ha una squadra con delle caratteristiche che vanno esaltate. Poi ogni ambiente ha delle risposte diverse. Non è semplice perché i ragazzi vengono da un modo di giocare diverso. Nelle ultime due partite siamo migliorati dal punto di vista tecnico. Oggi Potevamo fare molto più gol, ma sono contento che abbiano segnato Basic e Patric». IMMOBILE – «Speriamo sia solo un piccolo risentimento tendineo e non sia nulla di muscolare. Lui comunque è convinto di essersi fermato in tempo. Ha sentito un fastidio nella zona del ginocchio». ESTERNI ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Maurizioha parlato nel post partita diLokomotiv, gara vinta dai biancocelesti in maniera convincente per 2-0 Maurizio, tecnico della, ha analizzato la sfida contro la Lokomotiv ai microfoni di Sky. CRESCITA – «Questa ha una squadra con delle caratteristiche che vanno esaltate. Poi ogni ambiente ha delle risposte diverse. Non è semplice perché i ragazzi vengono da un modo di giocare diverso. Nelle ultime due partite siamo migliorati dal punto di vista tecnico. Oggimolto più gol, ma sono contento che abbiano segnato Basic e Patric». IMMOBILE – «Speriamo sia solo un piccolo risentimento tendineo e non sia nulla di muscolare. Lui comunque è convinto di essersi fermato in tempo. Ha sentito un fastidio nella zona del ginocchio». ESTERNI ...

