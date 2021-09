Lazio, l’effetto derby prosegue: spazzata via la Lokomotiv Mosca (Di giovedì 30 settembre 2021) La Lazio di Maurizio Sarri vince ancora, questa volta contro la Lokomotiv Mosca, e offre altri segnali positivi con i gol di Basic e Patric La Lazio trova continuità. I laziali hanno battuto pure la Lokomotiv Mosca nella seconda uscita della fase a girone di Europa League. La squadra di Maurizio Sarri ha blindato la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 30 settembre 2021) Ladi Maurizio Sarri vince ancora, questa volta contro la, e offre altri segnali positivi con i gol di Basic e Patric Latrova continuità. I laziali hanno battuto pure lanella seconda uscita della fase a girone di Europa League. La squadra di Maurizio Sarri ha blindato la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

luca_indri : #boicottalagazzetta anche stamattina barigelli,notorio tifoso daa magggica,attacca'more solito'la Lazio,forse sarà l'effetto derby... - Lazio_Adiconsum : RT @adiconsum: #28settembre Il tuo reclamo non ha avuto l'effetto sortito? Scopri cosa puoi fare con la conciliazione paritetica contattand… - Abbruciati : @cartesius85 @RInfascelli È l'effetto di sempre la Lazio ci va avanti da anni, ricordate Lazio Parma? - morganalaputtan : Contratto di affitto per passare l'inverno in pace senza lavorare e prendermi cura di me in un paesino sperduto tra… - LeBombeDiVlad : ?? Errore sul maxischermo con il cognome di #Mourinho prima di #LazioRoma ?? L'effetto ottenuto assume un significato… -