L’8 ottobre esce in sala “Piazzolla | la rivoluzione del tango” l’atteso doc di Daniel Rosenfeld con ExitMedia

Piazzolla, la rivoluzione del tango un film di Daniel Rosenfeld DALL'8 ottobre AL CINEMA Piazzolla, la rivoluzione del tango, l'atteso documentario di Daniel Rosenfeld sul grande compositore argentino Astor Piazzolla, che con la sua musica ha cambiato per sempre la storia del tango, esce in sala l'8 ottobre distribuito da EXIT Media. Il film, distribuito proprio nell'anno del centenario dell'artista, è un vero e proprio viaggio musicale nel cuore della vita e dell'arte di Astor Piazzolla, capace di offrire un ritratto intimo del padre del cosiddetto "Nuevo tango"

