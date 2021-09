Il vero business dei videogiochi di calcio (Di giovedì 30 settembre 2021) I videogiochi sul calcio stanno cambiando, alcuni più rapidamente di altri. Da più di vent’anni, Electronic Arts Sports (Ea) e Konami si sfidano con Fifa e Pro Evolution Soccer (Pes), ma da quest’anno il secondo non esiste più. Pes è diventato eFootball, che è lo stesso gioco, ma non è più lo stesso. È distribuito gratuitamente su tutte le piattaforme dal 30 settembre. Una scelta solo apparentemente sorprendente: da diversi anni, infatti, le vendite del gioco giapponese sono in crollo verticale. Dai circa 8 milioni e mezzo di dollari del 2008 (contro i 9 e mezzo di Fifa) si è passati a poco più di mezzo milione (contro i 12 circa del gioco targato Ea), un andamento che ha portato i nipponici a cambiare strategia. Come guadagnare, se il gioco è gratuito? Attraverso le microtransazioni: con importi piccoli (dall'euro in su) è possibile comprare oggetti ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 settembre 2021) Isulstanno cambiando, alcuni più rapidamente di altri. Da più di vent’anni, Electronic Arts Sports (Ea) e Konami si sfidano con Fifa e Pro Evolution Soccer (Pes), ma da quest’anno il secondo non esiste più. Pes è diventato eFootball, che è lo stesso gioco, ma non è più lo stesso. È distribuito gratuitamente su tutte le piattaforme dal 30 settembre. Una scelta solo apparentemente sorprendente: da diversi anni, infatti, le vendite del gioco giapponese sono in crollo verticale. Dai circa 8 milioni e mezzo di dollari del 2008 (contro i 9 e mezzo di Fifa) si è passati a poco più di mezzo milione (contro i 12 circa del gioco targato Ea), un andamento che ha portato i nipponici a cambiare strategia. Come guadagnare, se il gioco è gratuito? Attraverso le microtransazioni: con importi piccoli (dall'euro in su) è possibile comprare oggetti ...

