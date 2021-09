«Google è la parola più cercata su Bing»: così il colosso fa appello contro la multa record per concorrenza sleale (Di giovedì 30 settembre 2021) «Abbiamo presentato prove che dimostrano che la query di ricerca più comune su Bing è, di gran lunga, ‘Google’. La gente usa Google perché sceglie di farlo, non perché è costretta»: queste le parole con le quali l’avvocato Alfonso Lamadrid ha contestato la multa di 4,3 miliardi di euro – circa 5 miliardi di dollari – che il motore di ricerca ha ricevuto dall’Unione Europea per abuso di posizione dominante. LEGGI ANCHE >>> Google fa ricorso contro la multa da 500 milioni di euro ricevuta in Francia Anche chi va su Bing cerca Google vale come difesa? Secondo chi lo difende dalle accuse di monopolio sul mercato – come ha riferito la BBC – , Google non ha eguali semplicemente perché, tra tutti quelli che ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 30 settembre 2021) «Abbiamo presentato prove che dimostrano che la query di ricerca più comune suè, di gran lunga, ‘’. La gente usaperché sceglie di farlo, non perché è costretta»: queste le parole con le quali l’avvocato Alfonso Lamadrid ha contestato ladi 4,3 miliardi di euro – circa 5 miliardi di dollari – che il motore di ricerca ha ricevuto dall’Unione Europea per abuso di posizione dominante. LEGGI ANCHE >>>fa ricorsolada 500 milioni di euro ricevuta in Francia Anche chi va sucercavale come difesa? Secondo chi lo difende dalle accuse di monopolio sul mercato – come ha riferito la BBC – ,non ha eguali semplicemente perché, tra tutti quelli che ...

