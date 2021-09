Gianmaria Antinolfi “non è un imprenditore”: si è presentato così al GF Vip 6 ma ora viene fuori tutto (Di giovedì 30 settembre 2021) Gianmaria Antinolfi è entrato al GF Vip 6 un po’ in sordina, conosciuto solo come “ex di Belen Rodriguez”, ma si è subito imposto come uno dei maggiori protagonisti delle dinamiche della Casa. Perché oltre ad aver avuto un flirt con l’argentina più famosa d’Italia ha avuto anche una storia con Soleil Sorge, che ora è la sua coinquilina al reality di Canale 5. Sin dal primo giorno tra i due ex ci sono stati forti scontri. Tensione immediatamente salita alle stelle tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge, che difatti hanno già avuto più faccia a faccia, anche durante le dirette in prima serata. E nell’ultima puntata è entrata nella Casa l’attuale fidanzata dell’imprenditore, Greta, per “rimettere al posto” la ex UeD e influencer. Nemmeno a dirlo, le due se ne sono dette di ogni, al punto che è dovuto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 settembre 2021)è entrato al GF Vip 6 un po’ in sordina, conosciuto solo come “ex di Belen Rodriguez”, ma si è subito imposto come uno dei maggiori protagonisti delle dinamiche della Casa. Perché oltre ad aver avuto un flirt con l’argentina più famosa d’Italia ha avuto anche una storia con Soleil Sorge, che ora è la sua coinquilina al reality di Canale 5. Sin dal primo giorno tra i due ex ci sono stati forti scontri. Tensione immediatamente salita alle stelle trae Soleil Sorge, che difatti hanno già avuto più faccia a faccia, anche durante le dirette in prima serata. E nell’ultima puntata è entrata nella Casa l’attuale fidanzata dell’, Greta, per “rimettere al posto” la ex UeD e influencer. Nemmeno a dirlo, le due se ne sono dette di ogni, al punto che è dovuto ...

