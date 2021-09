Germania: in fuga una ex segretaria nazista 96enne (Di giovedì 30 settembre 2021) In Germania è in fuga l'imputata 96enne Imgard F. accusata di favoreggiamento nel massacro di 11.000 persone quando ricopriva l'incarico di segretaria del campo di concentramento nazista di Stutthof. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 settembre 2021) Inè inl'imputataImgard F. accusata di favoreggiamento nel massacro di 11.000 persone quando ricopriva l'incarico didel campo di concentramentodi Stutthof. ...

Advertising

davi1989f : RT @TgLa7: In #Germania è in #fuga l'imputata #96enne Imgard F. accusata di favoreggiamento nel #massacro di 11.000 persone quando ricopriv… - AngelaCavelli : RT @TgLa7: In #Germania è in #fuga l'imputata #96enne Imgard F. accusata di favoreggiamento nel #massacro di 11.000 persone quando ricopriv… - DavideOberta : RT @TgLa7: In #Germania è in #fuga l'imputata #96enne Imgard F. accusata di favoreggiamento nel #massacro di 11.000 persone quando ricopriv… - Radio1Rai : ??Germania In fuga #Imgard F., 96 anni, imputata con l’accusa di favoreggiamento nel massacro di 11.000 persone, qua… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Germania, l'ex segretaria di un campo nazista in fuga a 96 anni per sfuggire al processo -