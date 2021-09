Formula 1 | novità Qatar nel calendario 2021 | si correrà a novembre

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 settembre 2021)neldella1: dal 19 al 21sisul Losail International Circuit. LaUno ha confermato ufficialmente l’inserimento del Gran Premio delnel Mondiale, annunciando anche l’accordo decennale che riporterà regolarmente il Circus nel Paese a partire dal 2023. Si sta infatti valutando la costruzione di un nuovo circuito, che potrebbe debuttare proprio nel 2023. Nuovo importante traguardo raggiunto dunque dal, che negli ultimi anni si è aggiudicato alcune delle più importanti competizioni di diversi sport. BREAKING: F1 will race infor the first time on 19-21 Novemberwill also join the F1 ...