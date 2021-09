È boom di tamponi rapidi. Ma a quasi due mesi dall’introduzione del Green Pass la curva dei nuovi vaccinati è piatta (Di giovedì 30 settembre 2021) A partire dall’introduzione dell’obbligo del Green Pass, il 6 agosto scorso (leggi l’articolo) e la progressiva estensione della certificazione “ha ottenuto un effetto molto netto in termini di testing della popolazione, ma, sinora, non ha prodotto nessuna impennata nella curva dei nuovi vaccinati”. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. La media settimanale dei tamponi rapidi, secondo i dati riportati da Gimbe, è aumentata in un mese del 57,7% Passando da 113 mila (6 agosto) a 178 mila (7 settembre) per poi stabilizzarsi. Ma “sui nuovi vaccinati l’effetto Green Pass è ancora modesto”. Dopo un lieve rialzo, a partire proprio dal 6 agosto, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 settembre 2021) A partiredell’obbligo del, il 6 agosto scorso (leggi l’articolo) e la progressiva estensione della certificazione “ha ottenuto un effetto molto netto in termini di testing della popolazione, ma, sinora, non ha prodotto nessuna impennata nelladei”. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. La media settimanale dei, secondo i dati riportati da Gimbe, è aumentata in un mese del 57,7%ando da 113 mila (6 agosto) a 178 mila (7 settembre) per poi stabilizzarsi. Ma “suil’effettoè ancora modesto”. Dopo un lieve rialzo, a partire proprio dal 6 agosto, ...

