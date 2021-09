(Di giovedì 30 settembre 2021) Una linea dinamica, precisa, moderna e slanciata, dentro e fuori: è di scena la. Una vettura che segna l’inizio di unaepoca negli 85 anni di storia delle compatte. Ladiè elettrica: per la prima volta in versione plug-in hybrid a due livelli di potenza e, dal 2023, in versione elettrica . Super-efficienti motori benzina e diesel con cambi ad attriti ridotti manuale a sei rapporti e automatico a otto rapporti; le potenze vanno da 110 CV e 225 CV. tvi/mrv/red su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Debutta la nuova generazione di Opel Astra - fisco24_info : Gossip girl, la nuova serie arriva su Sky: L'iconico teen drama debutta il 27 ottobre - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Debutta la nuova generazione di Opel Astra - - ilgiornale : Debutta il 30 settembre Luna Park, nuova serie italiana targata Netflix che trasporta lo spettatore nell'Italia del… - ilmessaggeroit : #audi, debutta in #cina la nuova #A7L 3.0 TFSI V6 mild hybrid. Primo di 5 modelli alta gamma ibridi benzina -

Ultime Notizie dalla rete : Debutta nuova

L'Ecodelsud.it

Laversione, model year 2022, arriverà nelle concessionarie italiane a gennaio 2022 ma si può ... Entrando nello specifico, sulla CX - 5 2022il selettore di guida Mi - Drive (Mazda ...... Mirella Freni, diciannovenne,al Teatro Comunale di Modena in Carmen di Georges Bizet (... Lacostruzione si inaugurò tre anni più tardi, la sera del 2 ottobre 1841. Il teatro, come allora ...Daniel Craig 007: appena svestiti i panni dell'agente segreto James Bond, l'attore rivela i suoi nuovi progetti a ...In un Teatro alla Scala ancora a capienza ridotta (anche se in attesa dell’ampliamento dei posti disponibili) debutta il 30 settembre la nuova produzione de Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossin ...